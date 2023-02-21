Экс-тренер потребует банкротства ФК «Томь»

Бывший главный тренер женской команды ФК «Томь» Наталья Корнюшина сообщила о намерении обратиться в арбитражный суд с требованием о банкротстве футбольного клуба. Уведомление об этом размещено на портале «Федресурс».

Согласно информации ФК «Томь» госпожа Корнюшина стала главным тренером женской команды клуба в декабре 2021 года. С 2009-го по 2018 годы она работала главным тренером ЖФК «Кузбасс» (Кемерово)

ФК «Томь» — профессиональный футбольный клуб, созданный в 1957 году. В июне 2022 года Российский футбольный союз отказал ФК в получении лицензии на право выступления в играх Футбольной национальной лиги-2. РФС не стал рассматривать заявку из-за пропущенных сроков ее подачи. Ранее губернатор Владимир Мазур заявил, что ФК не будет финансироваться из регионального бюджета, однако власти будут искать способы решения финансовых проблем клуба. В начале февраля 2023 года СКР сообщил о возбуждении уголовного дела по факту невыплаты зарплаты сотрудникам ФК «Томь». Общая сумма задолженности составила около 27,5 млн руб.

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Дарья Решетникова