В Белгороде двое обвиняемых в подготовке диверсии на железной дороге получили по 3,5 года лишения свободы

Белгородский облсуд вынес приговор двоим мужчинам, обвиняемым в подготовке диверсии (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ) на пути передвижения военных эшелонов. Георгию Зеленину и Александру Турьянскому назначено наказание в виде лишения свободы на 3,5 года каждому, а отбывать его они должны в колонии строгого режима.

По данным Федеральной службы безопасности РФ, фигурантов задержали в марте 2022 года, когда они намеревались перед следованием поезда повредить участок железной дороги в районе поселка Томаровка Яковлевского района Белгородской области.

В ФСБ считают, что диверсия планировалась «в интересах националистических подразделений вооруженных сил Украины». Кроме того, Зеленский и Терьянский якобы направляли на сайт «Миротворец» сведения о российских военнослужащих, которые участвуют в СВО. По сообщению «Ъ», состоялся первый приговор по делу о диверсии, возбужденному после начала специальной военной операции. Он уже вступил в законную силу.

Владимир Зоркий