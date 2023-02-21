В нацпарке «Таганай» построят эколого-просветительский комплекс за 5,6 млн рублей

В национальном парке «Таганай» появится эколого-просветительский комплекс — стационарная площадка для проведения занятий по экологии, лекций и встреч. Утепленную беседку возводят возле центральной усадьбы. Об этом сообщают в пресс-службе нацпарка.

Площадку оснастят стендами с информацией, мультимедийными средствами, мебелью и оборудованием для уроков. Ее открытие запланировано в апреле этого года.

Эколого-просветительский комплекс возводится в нацпарке за счет гранта благотворительного фонда «Возрождение природы» на сумму 5,6 млн руб. За счет этих средств также установят шатер с мобильной экспозицией и благоустроят тропу «На краю леса» — по всей ее длине уложат деревянный настил, установят информационные стенды, места отдыха и беседки. Завершить работы планируют к декабрю этого года.

По словам директора нацпарка «Таганай» Эльвины Новоселовой, эколого-просветительский комплекс позволит максимально эффективно наладить работу с разными категориями посетителей парка..