AFP: украинские военные проводят учения рядом с зоной отчуждения Чернобыльской АЭС

Военнослужащие Украины проводят учения рядом с зоной отчуждения, окружающей выведенную из эксплуатации Чернобыльскую АЭС на севере Украины, сообщает AFP. По данным агентства, для украинских войск это место стала «важным полигоном», который находится в 15 км от границы с Белоруссией.

Агентство пишет, что военные отрабатывают атаки. Высокопоставленный офицер украинской армии Сергей Наев заяви, что цель учений — «отразить наступление противника со стороны Белоруссии и не допустить высадки десанта». Как уточняет AP, многие среди тренирующихся не являются профессиональными солдатами.

Чернобыльская АЭС находилась под контролем российских военнослужащих с 24 февраля 2022 года, первого дня российской военной операции на Украине. К концу марта российские военные покинули АЭС.

14 февраля 2023 года в Минобороны РФ, заявили, что Украина планирует обвинить Россию в «грубом нарушении» конвенции о ядерной безопасности. Якобы Киев при содействии норвежских специалистов намерен представить до 22 февраля доказательства того, что во время пребывания российских военных на Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения произошло радиоактивное заражение. Норвегия обвинения России отвергла.

Лаура Кеффер