Норвегия отрицает обвинения России в подготовке провокации у Чернобыля

Норвегия озадачена обвинениями России в том, что ее специалисты участвуют в подготовке радиационной провокации на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщил глава отдела международной ядерной безопасности Управления радиационной защиты и ядерной безопасности (DSA) королевства Ингар Амундсен.

«Мы не признаем обвинений и не хотим спекулировать, почему они выдвигаются»,— сказал господин Амундсен норвежской газете Dagbladet.

Вчера, 14 февраля, межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, подведомственный Минобороны РФ, заявил, что Украина планирует обвинить Россию в «грубом нарушении» конвенции о ядерной безопасности. Как утверждает штаб, Киев намерен представить до 22 февраля доказательства того, что во время пребывания российских военных на Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения произошло радиоактивное заражение. Основа для такого заключения якобы составлена при участии специалистов DSA.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер