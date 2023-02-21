В Красноярске подано 12 заявок на жилье от жителей Херсонской области

Жители Херсона и Херсонской области, вынужденно покинувшие место постоянного проживания, получат сертификаты на приобретение жилья на территории Красноярского края. По информации минстроя региона, всего на текущий момент поступило 12 заявок на получение жилищных сертификатов от жителей городов Херсон и Новая Каховка, поселков Коробки и Раздольное.

Переселенцам, в соответствии с региональным законодательством, предусмотрена социальная выплата для приобретения жилья 33 кв. метров для одного человека, 42 кв. метра для двоих и по 18 кв. метров на каждого для семьи из трех и более человек.

В Новосибирской области первые восемь семей из Херсона и части Херсонской области уже получили жилищные сертификаты. Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков вручил их 17 февраля.

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Лолита Белова