Переселенцы из Херсонской области в Новосибирскую получат жилищные сертификаты

Первые восемь семей из Херсона и части Херсонской области, которые планируют переехать в Новосибирскую область, получат жилищные сертификаты. Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков вручит их 17 февраля.

В пресс-службе министерства уточнили, что в общей сложности в этих семьях 13 переселенцев.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в конце ноября 2022 года правительство региона приняло постановление «О мерах социальной поддержки граждан, вынужденно покинувших место постоянного проживания в городе Херсоне и части Херсонской области и прибывших в экстренном массовом порядке на территорию Новосибирской области на постоянное место жительства». Оно предполагает единовременную выплату в размере 100 тыс. руб. и выделение жилищных сертификатов.

«Расчет размера социальной выплаты определяется исходя из норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по Российской Федерации, определяемого министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, и норматива обеспечения жилой площадью, составляющего 33 кв. м для одиноко проживающих граждан, 42 кв. м – для семей из двух человек и по 18 кв. м на одного человека – для семей из трех и более человек, на дату подачи заявления о предоставлении социальной выплаты»,– говорится в приложении к документу.

Ранее в новосибирском минстрое «Ъ-Сибирь» сообщали, что средства для расчета по сертификатам предоставляются Новосибирской области «Фондом развития территорий» на основании заявок министерства «в соответствии с расчетом потребности в средствах в зависимости от количества заявителей».

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Валерий Лавский