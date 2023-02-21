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Мэром Верхней Салды может стать замминистра спорта Александр Маслов

Заместитель министра спорта Свердловской области Александр Маслов может занять пост главы Верхней Салды, сообщает ЕАН. Ранее стало известно, что господин Маслов покидает региональное правительство, и его место остается вакантным.

С апреля 2022 года администрацию Верхней Салды возглавлял Игорь Сальников. В феврале он получил предложение перейти на работы в администрацию Перми.

Нового главу уральского города согласуют с губернатором Евгением Куйвашевым и руководством градообразующего предприятия «ВСМПО-Ависма».

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