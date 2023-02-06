Мэр Верхней Салды перейдет на работу в администрацию Перми

Глава Верхней Салды Игорь Сальников принял предложение перейти на работу в администрацию Перми. Об этом со ссылкой на источник в правительстве Свердловской области сообщает ЕАН. Нового главу уральского города согласуют с губернатором Евгением Куйвашевым и руководством градообразующего предприятия «ВСМПО-Ависма».

Администрацию Верхней Салды Игорь Сальников возглавил менее года назад – в апреле 2022 года. После избрания он обещал решить вопросы с ремонтом дорог, газификацией, качеством воды, благоустройством общественных мест.

Игорь Сальников кончил Пермское высшее военное командно-инженерное Краснознаменное училище и Финансовую академию при правительстве РФ. С марта 2019 года до ноября 2021 года работал в администрации Ижевска, в том числе в должности заместителя мэра по ЖКХ и строительству. После его ухода она была упразднена. Господин Сальников в прошлом возглавлял муниципальное предприятие «Горсвет», АО «Ижевские электрические сети», был депутатом госсовета Удмуртии. На работу в Свердловскую область перешел в ноябре 2021 года.

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