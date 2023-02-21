В Красноярске мать избивала шестилетнюю дочь и втирала ей в кожу соль

Красноярская прокуратура взяла на контроль уголовное дело по факту истязания матерью шестилетней дочери. Информация о побоях в правоохранительные органы поступила еще в ноябре 2022 года. После ряда проверок в отношении 40-летней женщины за истязание несовершеннолетнего следственными органами возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 117 УК РФ).

По версии следствия, женщина избивала шестилетнюю дочь ремнем и втирала поваренную соль в кожу ребенка. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ребенок изъят из семьи и помещен в «Краевой центр семьи и детей». Известно, что ранее семья на учете в органах системы профилактики не состояла.

Накануне в Алтайском крае местная жительница облила 1,5-годовалую дочь горючей жидкостью и подожгла ее. Ребенок скончался на месте. Следственными органами по факту убийства ребенка возбуждено уголовно дело. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах жестокого убийства.

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Лолита Белова