Заболеваемость коронавирусом в Красноярском крае за неделю увеличилась в 1,3 раза

В Роспотребнадзоре Красноярского края назвали напряженной ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в регионе. Количество заболевших осталось на уровне предыдущей недели. При этом, по данным глав краевого ведомства Дмитрия Горяева, заболеваемость коронавирусом выросла за этот период в 1,3 раза. Всего за неделю было выявлено 894 случая заражения.

Рост заболеваемости коронавирусом отмечен и в Кузбассе. По данным стопкоронавирус.рф, на 20 февраля в регионе зафиксировано 174 новых случая заболевания. Такой показатель отмечен впервые за месяц (на 23 января – 21 человек).

В Омской области за неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 45% . В течение недели ежедневно в регионе выявлялось 135-160 случаев заболевания, следует из данных стопкоронавирус.рф.

«В целом в феврале традиционно заболеваемость растет. Так всегда было с гриппом, так будет и с новыми респираторными вирусами. Для этого есть все предпосылки: организм "устает" от зимы и ослабевает, повышается восприимчивость к инфекциям из-за снижения защитных сил, в сухом из-за отопления воздухе инфекция легче передается аэрозольным путем, влияют перепады температуры», - комментировала ранее «Ъ» инфекционист Елизавета Темник.

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Оксана Павлова