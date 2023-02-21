Белоусов возглавил комиссию по беспилотникам

Председателем правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем стал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Заместителем председателя комиссии назначен вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. В состав новой структуры также вошли помощник президента Максим Орешкин, главы нескольких регионов (Санкт-Петербурга, Белгородской области, Татарстана), заместители глав Минпромторга, Минцифры, Минфина и другие.

Комиссия по беспилотникам была создана 13 февраля — спустя полтора месяца после того, как президент поручил утвердить стратегию развития беспилотной авиации. Структура будет готовить предложения по реализации государственной политики в сфере развития беспилотных авиационных систем. Среди задач — развитие применения беспилотников и необходимой инфраструктуры, создание условий для развития этой сферы как самостоятельной отрасли экономики, стимулирование и поддержка разработчиков и производителей.

Леонид Уварчев