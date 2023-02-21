Теннис
Рейтинг АТР
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7070 очков. 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 6480. 3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 5940. 4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5515. 5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 3860. 6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 3815. 7 (7). Тейлор Фриц (США) — 3660. 8 (11). Даниил Медведев (Россия) — 3250. 9 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3200. 10 (9). Хольгер Руне (Дания) — 3161. 11 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 2995. 12 (14). Янник Синнер (Италия) — 2745. 13 (12). Кэмерон Норри (Великобритания) — 2615. 14 (13). Карен Хачанов (Россия) — 2470. 15 (15). Фрэнсис Тиафо (США) — 2350. 16 (17). Александр Зверев (Германия) — 2320. 17 (16). Пабло Карреньо Буста (Испания) — 2285. 18 (20). Лоренцо Музетти (Италия) — 1855. 19 (19). Ник Кириос (Австралия) — 1825. 20 (21). Борна Чорич (Хорватия) —1815… 97 (83). Роман Сафиуллин — 549… 101 (98). Аслан Карацев (оба — Россия) — 530.
Рейтинг WTA
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 10900 очков. 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6100. 3 (4). Джессика Пегула (США) — 5250. 4 (3). Унс Джабир (Тунис) — 5111. 5 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 4835. 6 (6). Кори Гауфф (США) — 4091. 7 (7). Мария Саккари (Греция) — 3800. 8 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 3425. 9 (9). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3315. 10 (10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2860. 11 (11) Вероника Кудерметова (Россия) — 2620. 12 (12). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2285. 13 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2197. 14 (17). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 2192. 15 (13). Петра Квитова (Чехия) — 2182. 16 (18). Екатерина Александрова (Россия) — 2030. 17 (16). Симона Халеп (Румыния) — 1956. 18 (19). Каролина Плишкова (Чехия) — 1910. 19 (20). Паула Бадоса (Испания) — 1862. 20 (14). Елена Остапенко (Латвия) — 1795… 29 (31). Анастасия Потапова — 1439… 56 (56). Анна Калинская — 973… 71 (71). Анна Блинкова — 851… 89 (84). Варвара Грачева — 702… 90 (92). Диана Шнайдер — 699. 97 (114). Камилла Рахимова (все — Россия) — 673.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.