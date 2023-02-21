Показатели деятельности факторинговых компаний по итогам 2022 года

|
|Название
|Портфель по SCF (млрд руб.)
|Выплаченное финансирование по SCF (млрд руб.)
|Количество клиентов по продуктам SCF (шт.)
|Количество поставщиков, которым перечислялось финансирование по SCF (тыс. шт.)
|Суммарный портфель (млрд руб.)
|Изм. за год (%)
|Суммарные выплаты финансирования (млрд руб.)
|Изм. за год (%)
|«СберФакторинг»
|114,8
|289,2
|138
|19,11
|363
|22,9
|1 442
|29,3
|Группа ВТБ
|77,1
|140,4
|92
|20,99
|192
|-41,7
|896
|-14,1
|«РСХБ Факторинг»
|57,0
|141,8
|32
|2,32
|73
|107,0
|224
|58,6
|Альфа-банк
|52,5
|216,5
|121
|21,70
|210
|-11,0
|792
|-9,8
|Группа ПСБ
|26,7
|66,6
|148
|1,48
|128
|6,0
|470
|9,9
|«Совкомбанк Факторинг»
|15,6
|64,9
|469
|1,90
|57
|24,1
|243
|29,0
|«ГПБ-факторинг»
|15,0
|39,2
|22
|22,44
|169
|26,3
|556
|38,7
|Райффайзенбанк
|9,4
|61,1
|21
|44,91
|33
|-30,8
|272
|0,4
|МТС-банк
|4,7
|19,8
|9
|14,12
|12
|-17,8
|45
|-9,1
|БГ «Зенит»
|2,2
|3,1
|6
|0,03
|11
|63,3
|27
|62,6