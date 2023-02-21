Показатели деятельности факторинговых компаний по итогам 2022 года

Название Портфель по SCF (млрд руб.) Выплаченное финансирование по SCF (млрд руб.) Количество клиентов по продуктам SCF (шт.) Количество поставщиков, которым перечислялось финансирование по SCF (тыс. шт.) Суммарный портфель (млрд руб.) Изм. за год (%) Суммарные выплаты финансирования (млрд руб.) Изм. за год (%) «СберФакторинг» 114,8 289,2 138 19,11 363 22,9 1 442 29,3 Группа ВТБ 77,1 140,4 92 20,99 192 -41,7 896 -14,1 «РСХБ Факторинг» 57,0 141,8 32 2,32 73 107,0 224 58,6 Альфа-банк 52,5 216,5 121 21,70 210 -11,0 792 -9,8 Группа ПСБ 26,7 66,6 148 1,48 128 6,0 470 9,9 «Совкомбанк Факторинг» 15,6 64,9 469 1,90 57 24,1 243 29,0 «ГПБ-факторинг» 15,0 39,2 22 22,44 169 26,3 556 38,7 Райффайзенбанк 9,4 61,1 21 44,91 33 -30,8 272 0,4 МТС-банк 4,7 19,8 9 14,12 12 -17,8 45 -9,1 БГ «Зенит» 2,2 3,1 6 0,03 11 63,3 27 62,6