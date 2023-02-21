Для переселения белгородцев из зоны ЧС уже готовы 2 тысячи квартир

В реестре готового жилья Белгородской области числятся около 2 тыс. квартир. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков по итогам встречи вечером 20 февраля с более 1000 жителей приграничных сел, где сегодня действует режим чрезвычайной ситуации. Сегодня собственники недвижимости в Журавлевке, Нехотеевке, Красном Хуторе, Наумовке, Новой Наумовке и Второй Наумовке проживают в пунктах временного размещения, у родственников или в съемном жилье, аренда которого частично компенсируется из областного бюджета.

В ходе встречи глава региона напомнил, что «площадь новых жилых помещений будет полностью соответствовать площади старых» (их площадь должна считаться на момент разрушения или на дату введения режима ЧС). Господи Гладков пояснил, что изначально планировалось жилье предоставлять по нормативам, исходя из количества членов семьи. Но в таком случае «большинство людей потеряли бы часть жилой площади».

При этом губернатор не смог уточнить, сколько есть готовых для переселения индивидуальных домов: «Много жилья нет, но будем строить исходя из потребности. В каждом муниципалитете начинают работать комиссии, в состав которых вошли главы поселений, главы районов, министры и профильные замы, а также юристы. Встречи будут индивидуальными с каждым собственником, чтобы семьи могли подбирать себе варианты».

Всего в Белгородской области въезд закрыт в 15 населенных пунктов, где действует режим ЧС. С этих территорий отселено свыше 3700 жителей. Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству страны проработать порядок оказания помощи белгородцам, потерявшим свое жилье. На эти цели выделено 9,4 млрд руб. из федерального бюджета.

Также во время встречи у губернатора спросили о дальнейшей судьбе населенных пунктов с введенным режимом ЧС. Господин Гладков пообещал, что эти территории не бросят, а их развитие продолжится после нормализации оперативной обстановки. «Ваши родные села никто не бросил. У нас есть планы по восстановлению социальной инфраструктуры: медицинских и образовательных учреждений. В отдельных селах мы планируем построить тематические музеи, посвященные текущим событиям. Но прямо сейчас для нас главный приоритет — ваша безопасность и благополучие»,— рассказал глава региона.

Андрей Цветков