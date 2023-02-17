В Белгородской области определен порядок предоставления жилья взамен утраченного из-за обстрелов

В правительстве Белгородской области сообщили о подписании губернатором Вячеславом Гладковым постановления, которым определен порядок предоставления жилья гражданам, которые утратили его в результате обстрелов со стороны Украины, или проживающим в населенных пунктах, подвергшимся таким атакам.

По данным региональных властей, на новое жилье могут претендовать белгородцы, чьи дома были «полностью разрушены или стали непригодными для проживания в результате обстрелов», а также жители региона, которые проживают в населенных пунктах, где введен режим ЧС (действует в 15 муниципалитетах области). Предоставляемые жилые помещения «будут равнозначны по площади» старым. Причем площадь будет определяться на момент разрушения прежнего объекта или на дату введения режима ЧС. Условием предоставлением нового жилья является «безвозмездная передача в собственность Белгородской области утраченного жилого помещения»: «Если передаваемая собственность является индивидуальным домом или домом блокированной застройки, одновременно передается земельный участок, на котором он расположен».

В облправительстве уточнили, что «хотя это не определено порядком, но для разъяснения порядка выдачи жилья с гражданами будет встречаться специальная комиссия, в состав которой войдут представители администраций муниципальных образований, депутаты облдумы и представительных органов местного самоуправления, руководители подведомственных организаций». К встрече с комиссией чиновники советуют подготовить следующие документы: паспорт заявителя; «зеленки» на жилое помещение и участок, согласие на обработку персональных данных, а также письменное обязательство о безвозмездной передаче в собственность Белгородской области жилого помещения и участка, на котором оно расположено. Если актив находится в долевой или совместной собственности, предоставляется одно заявление от всех владельцев. Обращения чиновники обещают рассматривать в течение месяца.

Андрей Цветков