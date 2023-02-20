В Туапсинском районе оползень засыпал дорогу к пансионату «Южный»

Подъездную дорогу к пансионату «Южный» в поселке Шепси Туапсинского района засыпал сошедший из-за осадков сель. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Грунт обвалил часть полотна на верхнем участке дороги и перекрыл нижний»,— говорится в сообщении.

На нижнем участке последствия схода оползня расчищают с помощью спецтехники/ На верхнем отрезке организовано движение автотранспорта по одной полосе.

Ранее в администрации района сообщили о временном запрете движения большегрузов по участку автотрассы «Джубга — Сочи» в районе села Дедеркой из-за разрушения обочины во время осадков.

Анастасия Донскова

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