Часть экспозиции «Россия — моя история» может переехать в БЦ «Магнат» в следующем году

Переезд экспозиции «Рюриковичи» исторического парка «Россия — моя история» из здания железнодорожного вокзала Пермь I в БЦ «Магнат» состоится не ранее 2024 года. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на директора исторического парка Марию Федотову. По словам госпожи Федотовой, пока только обсуждается, какие именно площади БЦ будут для этого выкуплены краем, но в любом случае они будут больше, чем те, что заняты сейчас в вокзальном помещении. «Мы рассчитываем получить не только мультимедийную экспозицию, но и кинолекционный зал, помещение для работы с экскурсионными группами и благоустроенное сервисное пространство для посетителей. Всего этого на Перми I у нас нет»,— говорит директор исторического парка.

В этом году должны пройти проектные работы, на будущий год запланированы отделка помещений и размещение мультимедийного оборудования. Также требуется организация музейного зонирования и выстраивание экспозиции. Мария Федотова подчеркнула, что экспозиция «Рюриковичи» значительно обновится — как технически, так и содержательно.

Исторический парк «Россия — моя история» сейчас занимает два важных объекта инфраструктуры Перми — речной и железнодорожный вокзалы на Перми I. О планах перенести часть экспозиции в расположенный рядом БЦ «Магнат» стало известно на прошлой неделе, когда краевые власти внесли на рассмотрение заксобрания поправки в бюджет региона, предусматривающие расходы на эти цели. Как следует из документов, для организации переезда и размещения экспозиции «Рюриковичи», которая сейчас находится здании речного вокзала, в ТЦ «Магнат» необходимо дополнительное финансирование в размере 9,9 млн руб. в 2023 году и 9,8 млн руб. в следующем. В минкульте Прикамья уточняли, что разместить часть выставки в «Магнате» планируется только в случае приобретения помещений для нее в краевую собственность.

Освободившиеся площади речного вокзала предполагается использовать по назначению — открыть там билетные кассы.