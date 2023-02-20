Дептранс Москвы сообщил о перекрытиях улиц 21 и 22 февраля

Дептранс Москвы предупредил об ограничениях 21 и 22 февраля в Хамовниках и центре Москвы. 21 февраля в Гостином дворе (ул. Ильинка) состоится оглашение послания президента РФ, 22 февраля предполагается проведение праздничного митинга-концерта, сообщали СМИ. По данным РБК, митинг-концерт может пройти в «Лужниках» (район Хамовники).

21 февраля с 00:01 до окончания мероприятия в центре будет временно закрыт проезд для транспорта:

на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади;

от Новой площади до Красной площади; на улице Варварка от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста;

проезд от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе д. 5 по Красной площади.

22 февраля будет временно закрыт для движения ряд улиц в районе Хамовники:

с 5:30 до окончания мероприятия будет закрыт съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора;

с 15:00 до окончания мероприятия будет закрыто движение на участках улиц Доватора, 10-летия Октября, 3-я Фрунзенская, Ефремова, Трубецкая, в переулке Хользунова, на дублере Комсомольского проспекта, а также в Проектируемом проезде № 2309.

Мария Федотова