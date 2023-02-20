Синоптики предупредили о сильных снегопадах в Сочи

По прогнозам метеорологов, очень сильный снег продолжит идти в горной зоне Сочи до конца суток 20 февраля. В связи с этим жителям и туристам запретили выезжать в горный кластер на автомобилях с летними шинами, также им рекомендуют воздержаться от походов в горы, сообщает пресс-служба администрации города.

С начала суток 20 февраля в средних горах Сочи идет очень сильный снег. По данным автоматической метеостанции «Горная Карусель», в период с 1 до 13 часов количество осадков уже составило 24,5 мм. Прогнозируется, что осадки продолжат выпадать до конца дня. Кроме того, сообщается, что в горах выше 500 м над уровнем моря лавиноопасно.

В связи с таким прогнозом по поручению главы Сочи Алексея Копайгородского ситуацию контролирует городской оперативный штаб. Все службы продолжают работу в режиме повышенной готовности.

Татьяна Ручкина

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