Доля нерезидентов в евробондах РФ в четвертом квартале 2022 года снизилась до 45%

Объем вложений нерезидентов в суверенные евробонды РФ на 1 января 2023 года уменьшился до $16,307 млрд, доля нерезидентов в суверенных евробондах снизилась до 45%, следует из статистики внешнего сектора на сайте ЦБ. По данным на 1 октября 2022 года, эти вложения составляли $16,943 млрд, их доля — 47,5%.

Объем вложений нерезидентов на 1 января 2022 года составлял $19,959 млрд, их доля — 51,1%. Таким образом, общий объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, по номинальной стоимости за весь 2022 год снизился на $3,652 млрд, или на 18,3%. Такое сокращение стало максимальным с 2014 года, отмечает Reuters.

Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ во втором квартале снижалась до 49,6%, что стало минимальным значением с начала 2019 года, когда показатель был на уровне 45,6%.

Торги суверенными еврооблигациями на Мосбирже возобновились с середины июля, с середины августа к ним допустили нерезидентов из дружественных стран.

Мария Федотова