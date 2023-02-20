Бывший главный конструктор РКЦ «Прогресс» выходит на свободу

Шестой кассационный суда общей юрисдикции изменил приговор в отношении бывшего главного конструктора – начальника отделения АО «РКЦ "Прогресс"» Николая Стратилатова. В минувшем году он был осужден за злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Год спустя кассация переквалифицировала статью обвинения на ч. 1 ст. 201 УК РФ и заменила назначенные ранее полтора года заключения в колонии общего режима на десять месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Но так как срок давности уголовного преследования истек, осужденный освобожден от наказания по ст. 78 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Николай Стратилатов был осужден за то, что в ноябре 2014 года поручил подчиненным согласовать акты приемки работ по сертификации программного комплекса, несмотря на то, что они не проводились. Также бывший главный конструктор завода сам подписал документы.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
По ним АО «РКЦ "Прогресс"» необоснованно перечислило ЗАО НТЦ КИУС «Эффес» 4 млн руб. Приговор Николаю Стратилатову был вынесен в феврале минувшего года.
Кроме того, суды двух инстанций решили, что своими действиями бывший главный конструктор предприятия нанес существенный вред и заводу, и Министерству обороны РФ. Ущерб был оценен в 8 млн руб.
Защита Николая Стратилатова добивалась его оправдания, так как считала бывшего главного конструктора невиновным. Кассация не поддержала доводы адвоката, но и не усмотрела прямой причинной связи между преступлением и наступившими тяжкими последствиями и причинением материального ущерба Минобороны РФ в указанном объеме, ведь предприятие исполнило условия контракта в полном объеме, а министерство приняло их без замечаний.
Ранее Арбитражный суд Москвы при повторном рассмотрении иска «Роскосмоса» о взыскании с РКЦ «Прогресс» 4,7 млрд руб. компенсации за неисправный спутник частично удовлетворил требования: с самарского предприятия взыскано 2,7 млрд руб. В 2017 году изготовленный на «Прогрессе» космический аппарат «Ресурс-П» № 2, принятый в эксплуатацию двумя годами ранее, вышел из строя. Согласно техническим характеристикам, аппарат должен был прослужить пять лет. Починить спутник не удалось, после чего «Роскосмос» исключил «Ресурс-П» № 2 из состава орбитальной группировки.
Подробности – в материале «Ъ-Волга» «"Прогрессу" не хватило "Ресурса-П"».