Бывший главный конструктор РКЦ «Прогресс» выходит на свободу

Шестой кассационный суда общей юрисдикции изменил приговор в отношении бывшего главного конструктора – начальника отделения АО «РКЦ "Прогресс"» Николая Стратилатова. В минувшем году он был осужден за злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Год спустя кассация переквалифицировала статью обвинения на ч. 1 ст. 201 УК РФ и заменила назначенные ранее полтора года заключения в колонии общего режима на десять месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Но так как срок давности уголовного преследования истек, осужденный освобожден от наказания по ст. 78 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Николай Стратилатов был осужден за то, что в ноябре 2014 года поручил подчиненным согласовать акты приемки работ по сертификации программного комплекса, несмотря на то, что они не проводились. Также бывший главный конструктор завода сам подписал документы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По ним АО «РКЦ "Прогресс"» необоснованно перечислило ЗАО НТЦ КИУС «Эффес» 4 млн руб. Приговор Николаю Стратилатову был вынесен в феврале минувшего года.

Кроме того, суды двух инстанций решили, что своими действиями бывший главный конструктор предприятия нанес существенный вред и заводу, и Министерству обороны РФ. Ущерб был оценен в 8 млн руб.

Защита Николая Стратилатова добивалась его оправдания, так как считала бывшего главного конструктора невиновным. Кассация не поддержала доводы адвоката, но и не усмотрела прямой причинной связи между преступлением и наступившими тяжкими последствиями и причинением материального ущерба Минобороны РФ в указанном объеме, ведь предприятие исполнило условия контракта в полном объеме, а министерство приняло их без замечаний.

Ранее Арбитражный суд Москвы при повторном рассмотрении иска «Роскосмоса» о взыскании с РКЦ «Прогресс» 4,7 млрд руб. компенсации за неисправный спутник частично удовлетворил требования: с самарского предприятия взыскано 2,7 млрд руб. В 2017 году изготовленный на «Прогрессе» космический аппарат «Ресурс-П» № 2, принятый в эксплуатацию двумя годами ранее, вышел из строя. Согласно техническим характеристикам, аппарат должен был прослужить пять лет. Починить спутник не удалось, после чего «Роскосмос» исключил «Ресурс-П» № 2 из состава орбитальной группировки.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «"Прогрессу" не хватило "Ресурса-П"».

Георгий Портнов