«Прогрессу» не хватило «Ресурса-П»

Арбитражный суд Москвы при повторном рассмотрении иска «Роскосмоса» о взыскании с РКЦ «Прогресс» 4,7 млрд руб. компенсации за неисправный спутник частично удовлетворил требования: с самарского предприятия взыскано 2,7 млрд руб. В 2017 году изготовленный на «Прогрессе» космический аппарат «Ресурс-П» № 2, принятый в эксплуатацию двумя годами ранее, вышел из строя. Согласно техническим характеристикам, аппарат должен был прослужить пять лет. Починить спутник не удалось, после чего «Роскосмос» исключил «Ресурс-П» № 2 из состава орбитальной группировки. Эксперты считают, что решение суда не сильно ухудшит финансовое положение «Прогресса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2017 году у изготовленного на «Прогрессе» спутника «Ресурс-П» № 2 обнаружилась неисправность

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ В 2017 году у изготовленного на «Прогрессе» спутника «Ресурс-П» № 2 обнаружилась неисправность

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

АО «РКЦ „Прогресс“» должно компенсировать госкорпорации «Роскосмос» 2,7 млрд руб. за неисправный космический аппарат «Ресурс-П» № 2, следует из нового решения Арбитражного суда Москвы. С соответствующим иском «Рос­космос» обратился в суд в конце 2020 года. В сентябре 2021 года в удовлетворении иска было отказано. Как следует из материалов дела в электронной картотеке суда, в 2017 году у изготовленного на «Прогрессе» спутника «Ресурс-П» № 2, принятого «Роскосмосом» в эксплуатацию в 2015 году, обнаружилась неисправность — отсутствие сигнала с борта при выполнении режима воспроизведения целевой информации бортовой аппаратурой высокоскоростной радиолинии. Госкорпорация приостановила эксплуатацию космического аппарата и передала его на исследование генеральному конструктору «Прогресса» (эту должность занимает Равиль Ахметов). В апреле 2018 года генконструктор подготовил заключение, в котором говорилось, что проведенные работы в рамках программ по исследованию причин неисправности космического аппарата к восстановлению работоспособности не привели, использование космического аппарата по целевому назначению невозможно, несмотря на то что спутник должен был прослужить пять лет. В октябре того же года «Роскосмос» исключил «Ресурс-П» № 2 из состава орбитальной группировки.

• АО «РКЦ „Прогресс“» — ведущее российское предприятие и один из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса. Ракеты-носители, созданные на предприятии, используются для запуска пилотируемых и транспортных кораблей на Международную космическую станцию, а также запусков зарубежных полезных нагрузок. Генеральным директором РКЦ является Дмитрий Баранов. Источник: сайт АО «РКЦ „Прогресс“». По данным «СПАРК-Интерфакса», компания принадлежит АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» корпорации «Роскосмос». Финансовая отчетность «Прогресса» за последние пять лет в «СПАРК-Интерфаксе» отсутствует. После начала специальной военной операции «Прогресс» оказался в западных санкционных ­списках.

В суде представители корпорации заявили, что ракетно-космический центр исполнил обязательства ненадлежащим образом. Разработка, изготовление, испытания, транспортировка и запуск космического аппарата «Ресурс-П» № 2 ракетой-носителем «Союз2–1 б» были выполнены в рамках шести госконтрактов на общую сумму 4,7 млрд руб. Именно эту сумму «Роскосмос» потребовал компенсировать. При первоначальном рассмотрении иска суд пришел к выводу, что истцом не указано, какие конкретно обязательства не были выполнены либо были выполнены некачественно. Кроме того, в рамках указанных «Роскосмосом» госконтрактов был также изготовлен спутник «Ресурс-П» № 1, который продолжает работать «свыше своего срока активного существования», требования тактико-технического задания выполнены на 152,44%. В июне 2022 года кассационная инстанция постановила, что суд не учел доводы «Роскосмоса» о том, что целью государственных контрактов являлось создание космической системы на основе космического комплекса в составе трех космических аппаратов, что предполагало оперативное ежесуточное получение информации со всех трех комических аппаратов, включая «Ресурс-П» № 2, ежесуточно на протяжении пяти лет. Кроме того, суд не исследовал причины невозможности использования космического аппарата по целевому назначению. Кассационный суд отправил дело на новое рассмотрение. На сайте арбитражного суда опубликована резолютивная часть решения, которая не содержит подробностей.

По мнению промышленного эксперта, кандидата экономических наук Леонида Хазанова, решение суда, если оно вступит в силу, вряд ли спровоцирует финансовый кризис в РКЦ. «Я бы не стал ожидать банкротства „Прогресса“ из-за решения суда, поскольку он не только выполняет заказы “Роскосмоса”, но и входит в его состав — корпорации невыгодно ухудшение финансового состояния одного из важнейших ее предприятий, которое может привести к срыву ее космических программ. Здесь налицо двойственность ситуации: с одной стороны, „Роскосмос“ должен обеспечивать „Прогресс“ заказами для сохранения его стабильной работы и трудового коллектива, с другой же — судиться с ним из-за сломанного спутника».

Сабрина Самедова