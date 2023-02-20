Следком возбудил уголовное дело после нападения на полицейского у метро

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нападении на полицейского в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в воскресенье, 19 февраля на Сенной площади, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье о применении насилия к представителю власти (ч.1 ст. 318 УК РФ). Его фигурантом стал 28-летний молодой человек, который в пьяном состоянии избил сотрудника полиции. Как утверждает следствие, подозреваемый несколько раз ударил кулаками и повалил на асфальт стража порядка, который пытался его усмирить.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, обвинение пока не предъявлено.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте