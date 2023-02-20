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Дипломы Самарского университета об инженерно-техническом образовании признаны в Египте

Дипломы Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева об инженерно-техническом образовании признаны в Египте. Список российских вузов, чьи дипломы о высшем образовании признаны в африканской республике, опубликовал Высший совет ректоров университетов министерства образования страны.

Самарский университет включен в число 20 вузов России, чьи дипломы признаны в категории инженерно-техническое образование, и в число 15 вузов по гуманитарным направлениям.

В настоящее время в Самарском университете обучаются 69 граждан Египта.

Андрей Сазонов

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