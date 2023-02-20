Услуги зарубежного туризма в Свердловской области подорожали на 10%

В Свердловской области годовой темп прироста цен на зарубежный туризм вырос с 46,6% до 56,4% с декабря по январь, следует из данных уральского ГУ Банка России. В целом по Уральскому федеральному округу (УрФО) услуги зарубежного туризма подорожали с 61,4% до 66,7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Василькова, Коммерсантъ Фото: Ольга Василькова, Коммерсантъ

Напомним, несколькими месяцами ранее к замедлению годового роста цен на услуги зарубежного туризма привело то, что в условиях повышенной неопределенности свердловчане предпочитали отдыхать внутри страны. Спрос на поездки за рубеж снижался, несмотря на открытие в ноябре нескольких прямых авиарейсов из Екатеринбурга за границу — в Турцию, Индию, Египет.

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Диана Сунагатуллина