Услуги зарубежного туризма в Свердловской области подешевели на 15%

В Свердловской области годовой темп прироста цен на зарубежный туризм снизился с 66% до 51% с октября по ноябрь. В условиях повышенной неопределенности свердловчане предпочитали отдыхать внутри страны, что привело к замедлению годового роста цен на услуги зарубежного туризма, сообщила пресс-служба уральского ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным ЦБ, спрос на поездки за рубеж несколько снизился, несмотря на то, что в ноябре было открыто несколько прямых авиарейсов из Екатеринбурга за границу — в Турцию, Индию, Египет.

Напомним, в ноябре авиакомпания Azur Air запустила прямые рейсы из Екатеринбурга в Гоа (Индия). Также в конце ноября авиакомпания «Аэрофлот» запустила прямые рейсы из аэропорта Кольцово на Гоа и в Стамбул (Турция). Как сообщала пресс-служба аэропорта Кольцово, полеты из Екатеринбурга в Гоа станут одной из новинок зимнего сезона.

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Диана Сунагатуллина