В Туапсинском районе проезд по федеральной трассе ограничили для большегрузов

В Туапсинском районе на участке федеральной трассы в районе села Дедеркой временно ограничили движение для большегрузов. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Из-за размытия грунта во время дождей проезд закрыт для грузовиков на участке автодороги «Джубга — Сочи» (70 км+570-620 м).

«Для остального транспорта действует реверсивное движение»,— говорится в сообщении.

По данным администрации района, в результате осадков на указанном участке была разрушена обочина протяженностью 20 м. На участке дежурят экстренные службы, полицейские и дорожники. После стабилизации грунта будет принято решение о необходимом ремонте.

Анастасия Донскова

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