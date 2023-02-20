Акции Raiffeisen падают после запроса от Минфина США по российскому подразделению

Акции Raiffeisen Bank International (RBI) падают на фоне новостей об интересе к деятельности российской дочке банка со стороны управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. К моменту закрытия европейских бирж в пятницу одна акция RBI торговалась по €16,45. К моменту публикации стоимость бумаг колеблется в районе €15,1 (падение — в районе 7,5%).

OFAC, ответственный за правоприменение в области санкций Минфина США, заинтересовался российским подразделением Raiffeisen Bank International в январе. По данным Reuters, ведомство запросило у RBI детали платежного бизнеса в России, а также данные по транзакциям определенных клиентов. Непосредственно RBI не находится под санкциями.

Австрийский Raiffeisen Bank International не выходил из российского бизнеса. ЦБ включил его «дочку» Райффайзен-банк в число 13 системно значимых кредитных организаций. При этом головная структура после обращения Нацбанка Украины в январе призналась, что рассматривает все стратегические возможности будущего «дочки».

Гипотетический уход структуры с рынка трансграничных переводов негативно отразится на работе российского бизнеса, указывали собеседники «Ъ». В 2022 году местное подразделение заработало свыше половины всей прибыли холдинга — около €2 млрд из €3,8 млрд.

Григорий Лейба