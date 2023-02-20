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Снег и до -15°С ожидается в Удмуртии 23 февраля

В Удмуртии в ночь на 21 января температура воздуха опустится до -15..-20°С, а днем прогреется до -7..-12°С. Жителей ждут осадки в виде снега, сообщается пресс-служба гидрометцентра региона.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В ночное время 22 февраля небольшой снег сохранится повсеместно, а днем пройдет в отдельных районах. Столбик термометра ночью опустится до -14..-19°С, а днем окажется на уровне -6..-11°С. 23 февраля жителей Удмуртии также ждет снег, а температура воздуха ночью в пределах -13..-18°С, днем — -10..-15°С.

По предварительному прогнозу, 24 февраля ночью похолодает до -20..-25°С, а днем потеплеет до -10..-15°С. С 25 февраля прогнозируется снежная и ветреная погода, температурный фон начнет повышаться.

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