В Ростове-на-Дону установят четыре светофора с голосовым сопровождением

Четыре светофора с устройствами звукового сигнала за 1,2 млн руб. установят на улицах Ростова в 2023 году. Всего в городе заменят 56 светофорных объектов, сообщает пресс-служба администрации донской столицы.

По данным властей города, для поддержания безопасности на дорогах будут установлены 175 видеодетекторов, заменены 840 светофоров, заменены кабельные линии и обновлены 133 опоры светодиодных объектов.

Также планируется обновить городские системы фотовидеофиксации. На эти цели выделено 7,9 млн руб.

«Комплексы смогут регистрировать въезд в город грузового транспорта под запрещающие знаки. В настоящее время подготовлена вся необходимая документация. Модернизировать комплексы фотовидеофиксации и ввести их в строй планируется во 2 квартале нынешнего года», — цитирует пресс-служба главу администрации Ростова Алексея Логвиненко.

Анастасия Назарова