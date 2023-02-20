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Коммерсантъ FM
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Германия и Словакия обсуждают задержку оружия из Украины для ремонта

Германия ведет переговоры со Словакией в связи с задержками на таможне военного оборудования, которое направлялось из Украины для ремонта. Об этом в ходе брифинга сообщил представитель министерства обороны ФРГ, слова которого приводит «РИА Новости».

Как уточняет Sddeutsche Zeitung, таможенный спор со Словакией привел к значительным задержкам в ремонте украинских реактивных установок и самоходных гаубиц. 16 февраля издание писало, что в течение нескольких недель реактивные установки MARS не могли пересечь украинско-словацкую границу. В результате было принято решение перенаправить их через Польшу в Германию. Таким образом маршрут увеличился 2 тыс. км, отмечает издание.

Словакия утверждает, что в соответствии с европейскими таможенными правилами, Украина должна оплатить импортные пошлины, поскольку страна не является участницей Евросоюза. По информации Sddeutsche Zeitung, министр обороны Германии Борис Писториус обратился к словацкому коллеге для решения этого вопроса.

В декабре 2022 года немецкой компанией Kraus-Maffei Wegmann вблизи словацкого города Михаловце на границе с Украиной был создан центр для ремонта гаубиц, зенитных установок Gepard и систем MARS.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

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