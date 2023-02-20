Ярославские трамваи обещают наполнить пассажирами

Пассажиропоток в ярославских трамваях вырастет в два раза за счет увеличения скорости движения и раздублирования маршрутов с автобусами. Об этом на заседании комитетов Ярославской областной думы рассказали представители правительства региона и концессионера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», региональные власти обещают, что после передачи трамвая в концессию пассажиропоток в нем вырастет с нынешних 8,8 млн до 17,5 млн пассажиров в год. В областном департаменте транспорта 20 февраля разъяснили, за счет чего случится такой рост.

«Новый подвижной состав и увеличенная скорость в принципе вызовет привлекательность данного вида транспорта. Второе. Все равно будем вести работу по раздублированию трамваев с автобусным движением. Мы уже сделали первый шаг по раздублированию. Понятно, что есть определенное недовольство среди жителей, которое мы сейчас отрабатываем», —заявила директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных.

Депутаты напомнили представителю правительства, что уже был период, когда автобусы не ездили по части Ленинского района Ярославля. Депутат Константин Гриднев оценил возможное перетекание пассажиров с автобусов в трамваи в 15-20 процентов. Как оказалось, сейчас по наполняемости салонов трамваи в пиковые моменты превосходят троллейб усы.

«По трамваям коэффициент использования вместимости на сегодняшний день составляет 0,6. Если сравнивать с троллейбусом - 0,4-0,5», — дал статистику начальник управления пассажирских перевозок мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

Получается, что если сбудется прогноз по двукратному росту пассажиров трамваев, то вагоны будут стабильно полны. Еще одним позитивным моментом обещает стать рост скорости движения - с 15-17 км/ч до 30.

«Средняя скорость трамвая увеличиться до 30 километров. Здорово. Но вы в курсе, почему у нас низкая скорость на данный момент в Ярославле? Потому что прокуратура, власть завалены сообщениями граждан, что им мешает спать трамвай. Во многом это состояние трамвайных путей, но еще и стыки у рельс не свариваются», — высказал сомнения депутат Валерий Байло.

В ответ представитель концессионера заметил, что проекты реконструкции путей еще готовятся и делают их, исходя из соотношения цены и качества.

Андрей Иванов