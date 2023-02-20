Выпускникам граничащих с Украиной регионов могут предоставить возможность получить аттестат без ЕГЭ

Рособрнадзор обсуждает возможность получения выпускниками школ в Белгородской, Брянской и Курской областях аттестатов без экзаменов, заявил глава ведомства Анзор Музаев. Он напомнил, что многие школьники в этих регионах уже долгое время обучаются в дистанционном формате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анзор Музаев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Анзор Музаев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Пока рассматриваем и в правительстве тоже обсуждалась возможность, как в ковидные годы, организовать возможность для тех ребят, кто не планирует сдавать ЕГЭ, получить аттестат... в формате школьной аттестации»,— рассказал он (цитата по ТАСС). Господин Музаев добавил, что в Брянской области «меньше проблем, по отзывам с места».

Осенью 2022 года школы в Белгородской и Брянской областях переводили на удаленный режим на фоне участившихся обстрелов со стороны Украины. В январе в Минпросвещения сообщили, что школы в приграничных регионах преимущественно остаются на удаленке.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер