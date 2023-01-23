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Коммерсантъ FM
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Минпросвещения: школы в приграничных регионах преимущественно перешли на удаленку

Обучение в школах, находящихся в граничащих с Украиной регионах, было преимущественно переведено в дистанционный формат. Об этом сообщил первый замминистра просвещения Александр Бугаев на круглом столе комитета Госдумы. По его словам, это сделали для обеспечения безопасности.

«Сейчас мы столкнулись с ситуацией, что в рамках проведения специальной военной операции целому ряду субъектов РФ присвоены специальные правовые статусы. Я здесь говорю не только о наших коллегах, которые работают на территории Донецкой, Луганской Народных Республиках, в Запорожье и Херсонской области, но и прилегающих областях»,— уточнил господин Бугаев (цитата по ТАСС).

Осенью 2022 года школы в Белгородской и Брянской областях переводили на удаленный режим на фоне участившихся обстрелов со стороны Украины.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляция «Ъ».

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