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Директора судостроительного завода осудили за попытку контрабанды военных катеров

Рыбинский городской суд Ярославской области сегодня, 20 февраля, вынес обвинительный приговор генеральному директору ООО «Судостроительная верфь БЭЛЛ» Олегу Белкову, обвиненному в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС военной техники (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Об этом «Ъ» сообщила пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова. Суд приговорил господина Белкова к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Как установило следствие, предприятие изготовило патрульные десантные катера и пыталось переправить их под видом прогулочных катеров «Марлин» на территорию Объединенных Арабских Эмиратов. Преступление, совершенное в период с августа 2019 года по сентябрь 2020 года, было выявлено и пресечено сотрудниками ФСБ. По данным обвинения, гендиректор судоверфи представил заведомо ложные документы в таможню и Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству. На основании этих документов было получено разрешение на вывоз катеров. Фактически суда не пересекали границу и оставались в Ярославской области.

Олег Белков не согласился с предъявленным ему обвинением. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Антон Голицын, Ярославль

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