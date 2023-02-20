Блинкен подчеркнул важность Конвенции Монтрё для защиты побережья Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил важность соблюдения Конвенции Монтрё для обеспечения безопасности Черного моря и защиты побережья Украины. С соответствующим заявлением господин Блинкен выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой турецкого МИДа Мевлютом Чавушоглу.

«В вопросах безопасности мы (США и Турция.— "Ъ") всегда работаем бок о бок. Конвенция Монтрё чрезвычайно важна для защиты Черного моря и украинского побережья»,— приводит тезисы выступления госсекретаря США турецкая газета Cumhuriyet.

Господин Блинкен отметил тесные взаимоотношения двух стран по вопросам борьбы с терроризмом, а также их плотное экономическое сотрудничество. «Мы можем не всегда соглашаться, но в трудную минуту мы вместе»,— указал госсекретарь США.

Конвенция Монтрё 1936 года устанавливает безусловный суверенитет Турции над Босфором и Дарданеллами. В мае 2022 года Анкара, сославшись на 19-ю статью конвенции, перекрыла проливы для военных кораблей в связи с конфликтом на Украине.

В феврале эсминец Mitze военно-морского флота США подошел к Босфору. Корабль остановился в Стамбуле. Командир судна Кэти Джейкобсон приняла на борту посла США в Турции Джеффри Флаке, заместителя главы миссии Скотта Оудкирка и генерального консула США в Стамбуле Джули Иаде для экскурсии.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба