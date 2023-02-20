РБК: за год число россиян с микрозаймами выросло на 3 млн человек

По состоянию на конец 2022 года в России насчитывалось 17,3 млн человек с микрозаймами, что на 3,1 млн (+21,9%) человек больше, чем в конце 2021 года. Тогда база заемщиков за год увеличилась на 4,6 млн человек.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на расчеты объединения СРО МиР. В 2022 году темпы прироста клиентов микрофинансистов увеличились по сравнению с пандемийным 2020-м (тогда показатель был на отметке 9,5%).

Опрошенные изданием эксперты отмечают изменение стратегии микрофинансовых организаций. Они стали интенсивнее работать с повторными клиентами и реже одобрять кредитные заявки. «Компании снижают лимит одобряемых сумм и сроки займов, рост происходит в основном за счет увеличения одобренных лимитов преимущественно качественным повторным клиентам»,— сказал гендиректор Creditter Игорь Смирнов.

Если гражданин России имеет просроченные денежные обязательства на сумму от 30 тыс. руб. (в случае с алиментами — от 10 тыс. руб.), Федеральная служба судебных приставов (ФССП) выносит постановление об ограничении гражданина на выезд за рубеж. По информации ФССП, по состоянию на 1 декабря 2022 года Россию не могли покинуть 759 тыс. москвичей.

Об изменении рынка микрофинансирования — в материале «Ъ» «Меньше займов в одни руки».

Андрей Сапожников