В Краснодаре из-за непогоды режим повышенной готовности продлили до 21 февраля

В Краснодаре режим повышенной готовности продлили до 21 февраля. Синоптики прогнозируют, что в городе дождь с ветром будет идти еще два дня, сообщает пресс-служба мэрии.

По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства, 20 февраля от жителей города поступило 16 заявок на откачку ливневых вод. Техника приступила к устранению локальных подтоплений. Всего на улицах города работают 20 единиц спецтехники. Ситуация на дорогах круглосуточно находится под контролем специалистов Центра мониторинга дорожного движения и транспорта и ЕДДС.

Режим повышенной готовности в Краснодаре ввели из-за непогоды 14 февраля. Изначально он действовал до 17 февраля включительно.

20 февраля после ночного дождя на нескольких улицах города произошли локальные подтопления. Для откачки воды направили спецтехнику.

Татьяна Ручкина

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