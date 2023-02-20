На улицы Краснодара для ликвидации подтоплений вышла водооткачивающая техника

В Краснодаре с ночи дежурит спецтехника для откачки воды. Ее уже направили для ликвидации подтоплений на нескольких улицах, сообщает пресс-служба мэрии.

В ходе мониторинга были выявлены несколько подтоплений. Их уже ликвидировали на улице Тенистая и бульваре Строителей. Продолжаются работы на улице Российской. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства отметили, что заявок на откачку ливневых вод не поступало.

Синоптики прогнозируют, что дождь продолжит идти в течение дня. Всего в городе к ликвидации локальных подтоплений готовы приступить 20 единиц спецтехники. В городе также дежурит аварийная бригада по содержанию насосных станций. Ситуацию на дорогах круглосуточно контролируют специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта совместно с ЕДДС.

Татьяна Ручкина

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