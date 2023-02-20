После иска в суд в Щербиновском районе провели капремонт районной больницы за 16 млн рублей

В Щербиновской центральной районной больнице после проверки прокуратуры капитально отремонтировали педиатрическое отделение за 16 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Прокуратура Щербиновского района при проверке медучреждения выявила многочисленные нарушения санитарно–эпидемиологического и противопожарного законодательства. Состояние палат, медкабинетов и мебели в них не соответствовало санитарным правилам и нормам. Кроме того, в педиатрическом отделении не было горячего водоснабжения, системы приточно-вытяжной вентиляции, пожарной сигнализации и системы оповещения.

Прокуратура направила в суд исковое заявление к минздраву Краснодарского края и больнице с требованием устранить нарушения. После этого в больнице провели капремонт педиатрического отделения общей стоимостью более 16 млн руб.

Татьяна Ручкина

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