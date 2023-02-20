Петербург и Ленобласть вышли в лидеры по темпам роста заработных плат в стране

Средние совокупные ежемесячные доходы на рынке труда в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по итогам 2022 года выросли на 11% и достигли 94,7 тыс. руб., подсчитали аналитики hh.ru.

Петербургская агломерация оказалась первой среди регионов по темпам роста зарплаты. Ежемесячный доход работников компаний в России вырос за год почти на 5 тыс. руб. и достиг 87 947 руб. (+5,6%). В то же время в Москве рост составил 6%, до 117 840 руб. Отметим, что совокупный доход аутсайдеров рейтинга, Северо-Кавказского ФО, по итогам 2022 года составил 38 630 руб.

Напомним, что в начале февраля аналитики назвали вакансию, на которую откликнулись 44 тыс. человек. Речь шла об объявлении оператора дистанционной обработки данных с зарплатой до 70 тыс. руб. Эксперты обращают внимание, что соискателей привлекает не только высокая зарплата, но и свободный график, возможность работать из дома и дополнительные бонусы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург и Ленобласть оказались в лидерах по росту безработицы.

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