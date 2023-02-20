Петербург и Ленобласть оказались в лидерах по росту безработицы

Санкт-Петербург и Ленинградская область наряду с Республиками Алтай, Хакасией и Кемеровской областью вошли в перечень регионов с наибольшим приростом безработицы с марта 2022 года. Об этом рассказала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, пишет «РБК-Петербург».

В то же время в городе сохраняется один из самых низких в стране показателей, следует из данных петербургского комитета по труду и занятости. Как отмечают чиновники, ситуация с безработицей в стране остается стабильной. В среднем на поиск работы с помощью карьерных консультантов у соискателей уходило 3,5 месяца.

Петербург в настоящее время испытывает острую нехватку сотрудников в 18 из 28 отраслей экономики. В абсолютных числах в поисках работы пребывают 14 тыс. человек, в основном речь идет о женщинах (64%), гражданах предпенсионного возраста (17%), молодых людях в возрасте 16-29 лет (11%), а также инвалидах (9%). Наиболее востребованными в Петербурге остаются врачи, инженеры, программисты и медсестры, а также полицейские, переводчики, кассиры и массажисты.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что в Петербурге на 34% чаще стали приглашать женщин на работу.

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