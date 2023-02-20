СКР прекратит в новых регионах преследование лиц, привлеченных Украиной по политическим мотивам

Следственный комитет России (СКР) прорабатывает вопрос о прекращении в присоединенных регионах уголовного преследования лиц, привлеченных властями Украины по политическим мотивам. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель СКР Александр Бастрыкин. Примеров таких правонарушений он не привел.

По его словам, известны случаи, когда граждане, проживающие в этих регионах до их вхождения в состав России, «привлекались к уголовной ответственности по политическим мотивам за совершение преступлений, предусмотренных уголовным законодательством Украины». «Совместно с другими ведомствами уже прорабатываются меры, направленные на то, чтобы аннулировать правовые последствия таких процессуальных решений»,— рассказал он.

В сентябре 2022 года в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях Украины прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. 30 сентября Владимир Путин подписал соглашение о вхождении этих четырех регионов в состав РФ. В феврале СКР заочно обвинил экс-глав Минобороны Украины в преступлениях против мирных жителей.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер