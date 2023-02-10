В Петербурге на 34% чаще стали приглашать женщин на работу

Работодатели Санкт-Петербурга за первый месяц 2023 года стали существенно чаще приглашать женщин на работу. Дам хотят видеть не только в сфере туризма и продаж, но их тех специальностях, которые преимущественно были мужскими, следует из данных hh.ru Северо-Запад.

Женщинам-соискательницам по итогам января 2023 года поступило на 34% больше предложений о работе, чем в декабре. При этом мужчин также начали чаще приглашать на собеседования, но лишь на 18%, пишет «Фонтанка». Среди заново открывшихся сфер для женщин стали «Безопасность», «Добыча сырья», IT и телеком», «Производство», «рабочий персонал», «Сельское хозяйство», «Стратегии и инвестиции», «Строительство и другие».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что треть петербуржцев пожаловались на хроническую усталость на работе.

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