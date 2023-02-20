Финское КПП на границе с Карелией сократит время работы из-за упавшего трафика

Финляндия изменит график работы КПП «Ниирала» на границе с Карелией на фоне сокращения трафика. Погранпереход с марта перестанет работать круглосуточно и будет открыт с 08:00 до 20:00, пишет Yle, ссылаясь на пограничную службу финского региона Северная Карелия.

Изменения согласованы с российскими пограничниками. Летом перейти границу через пункт «Ниирала» можно будет с 09:00 до 21:00. Новые правила затронут личный, грузовой, а также железнодорожный транспорт.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что число импортирующих из России фирм в Финляндию сократилось на 85%.

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