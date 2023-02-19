Даниил Медведев выиграл турнир в Роттердаме

Россиянин Даниил Медведев обыграл в финале теннисного турнира категории ATP 500 в Роттердаме представителя Италии Янника Синнера. Длившаяся почти 2,5 часа встреча завершилась со счетом 5:7, 6:2, 6:2 в пользу россиянина.

27-летний Медведев занимает 11-ю строчку в рейтинге ATP, теперь у него 16 побед на турнирах под эгидой ATP. 21-летний Синнер находится на 14-й позиции рейтинга, он выиграл восемь турниров ATP.

Эта победа в Роттердаме стала первой для Даниила Медведева в 2023 году, она принесла ему 500 рейтинговых очков. Призовой фонд турнира составляет €2,2 млн.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Что творят с канадцем!».

Мария Федотова