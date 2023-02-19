Минобороны заявило о подготовке Киевом провокации с утечкой радиации

Минобороны России вновь заявило о подготовке украинскими властями провокации. Для того, чтобы обвинить Россию в нарушении обязательств Конвенции о ядерной безопасности, по данным ведомства, готовится инцидент «в районе одного из подконтрольных киевскому режиму радиационно опасных объектов». Для этого из Европы были доставлены контейнеры с радиоактивными веществами, сообщает Минобороны.

Ведомство считает, что таким образом украинские власти намерены обвинить ВС РФ в нанесении «неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам» Украины, в результате которых произошли утечка радиоактивных веществ и заражение местности.

Инцидент якобы готовится перед началом работы 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН.

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