Пермский «Молот» перенес свои первые игры в плей-офф в Красноярск

ХК «Молот» решил не проводить первые игры плей-офф в Перми. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Напомним, что на 26 февраля в УДС «Молот» оказалось запланированы сразу два спортивных события: матч между хоккейными клубами «Молот» и «Сокол» (Красноярск), а также игра баскетбольной Единой Лиги ВТБ между «Пармой» и саратовским «Автодором».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК Молот-Прикамье Фото: ХК Молот-Прикамье

После переговоров хоккейный клуб заявил, что «вынужден провести первые пять игр серии плей-офф на площадке соперника».

«ХК «Молот» со своей стороны сделал все возможное для того, чтобы избежать подобных накладок, в том числе, заранее предоставив график своих матчей, включая игры плей-офф. Однако, в связи с тем, что баскетбольный клуб «Парма» не смог решить вопрос о переносе даты своего матча, ХК «Молот» вынужден провести первые пять игр серии плей-офф на площадке соперника», - говорится в заявлении клуба.

В БК «Парма» от комментариев воздержались.

Напомним, что по регламенту в следующий круг плей-офф выйдет команда, которая первая одержит четыре победы. Если понадобятся дополнительные матчи, то они пройдут в Красноярске 1 марта, в Перми - 4 марта, в Красноярске - 7 марта.

В лучшем случае болельщики увидят «Молот» на своем льду 4 марта, в худшем - в следующем сезоне.