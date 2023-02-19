WSJ: тысячи украинцев в США рискуют лишиться легального статуса

В течение десятидневного периода в апреле 2022 года украинским беженцам, пытавшимся попасть в США через Мексику, было предоставлено право на легальное пересечение границы с последующим предоставлением разрешения на пребывание в стране в течение одного года. Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), американское правительство пока не анонсировало продление программы льготного пребывания, что ставит под угрозу легальный статус около 10 тыс. украинских граждан на территории США.

Возможные последствия утраты украинцами легального статуса WSJ описывает на примере истории Елены Лапшиной, инженера-химика из Харькова, приехавшей в США с двумя сыновьями в апреле 2022 года. У нее могут быть аннулированы разрешение на работу, водительские права и документы, необходимые для аренды квартиры. Также под угрозой может оказаться продолжение обучения ее сыновей в американской школе.

Ввод российских войск на территорию Украины спровоцировал самый масштабный миграционный кризис в мире в XXI веке. По информации ООН, с 24 февраля 2022 года страну были вынуждены покинуть более 10 млн украинских граждан.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников